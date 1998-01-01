فرانس فوتبول تختار ريال مدريد أفضل فريق في التاريخ

وكالات / سما /

تنشر صحيفة فرانس فوتبول الشهيرة في عددها يوم الأربعاء قائمة تضم أفضل 30 فريقاً في التاريخ.

واختارت الصحيفة الفرنسية المرموقة فريق ريال مدريد الإسباني كالأفضل في التاريخ، متفوقاً على كل من برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتمدت المجلة في تقييمها على العديد من المعايير وهي: تحليل اللاعبين وسجلاتهم، الحضور في الاستاد، المشاهدة التليفزيونية، الوصول في مواقع التواصل الاجتماعي، الدخل، المصروفات والقيمة التاريخية للنادي.

وتم فحص 85 فريقاً على مستوى العالم من خلال تلك المعايير، وجاء ريال مدريد في المركز الأول، كما احتوت قائمة أفضل 10 فرق على 5 من الدوري الإنجليزي هم: مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي وأرسنال، في حين حل باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ 17.

وإليكم قائمة أفضل 10 فرق في التاريخ وفقاً لمجلة فرانس فوتبول:

1- ريال مدريد: 184 نقطة

2- برشلونة: 177 نقطة

3- مانشستر يونايتد: 151 نقطة

4- بايرن ميونخ: 135 نقطة

5- ليفربول: 120 نقطة

6- يوفنتوس: 107 نقطة

7- باريس سان جيرمان: 94 نقطة

8- تشيلسي: 91 نقطة

9- مانشستر سيتي: 89 نقطة

10- أرسنال: 88 نقطة