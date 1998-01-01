رامسي يعلن رحيله برسالة عاطفية لجماهير آرسنال

وكالات / سما /

أعلن لاعب الوسط الويلزي أرون رامسي موفقته على التوقيع لنادي يوفنتوس الإيطالي ، مؤكداً على دعمه الكامل لناديه آرسنال بعد 11 عاماً من اللعب بقميصه.

وأعلن نادي يوفنتوس مساء اليوم الإثنين التوقيع مع آرون رامسي ، الذي سينضم للفريق في الصيف القادم مجاناً ، وبعقد يمتد حتى عام 2023.

ونشر اللاعب الويلزي رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ودع من خلالها جماهير النادي اللندني.

وكتب رامسي “وافقت على التوقيع مع يوفنتوس كما سمعتم ، هذا البيان لجماهير آرسنالالذين دعموني ، سأستمر بدعم الفريق ونتمنى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ، قبل السفر إلى تورينو وبدء مرحلة جديدة “.

وأضاف “رحبتم بي وأنا مراهق والجميع كان معي في الانتصار والانكسار خلال هذه الفترة ، أرحل عن آرسنال الآن وأنا حزين بعد 11 عاماً في لندن ، شكراً لكم”.

ومن المتوقع أن يكون رامسي صاحب أعلى راتب للاعب بريطاني ، بحصوله على 21 مليون يورو في العام الواحد مع يوفنتوس.