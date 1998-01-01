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ميسي يحافظ على صدارة هدافي الليجا

الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحافظ على صدارة هدافي الليجا



وكالات / سما /

انتهت أحداث الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأسباني لموسم 2018-2019 والتي واصل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تربعه على عرش هدافي البطولة وبفارق كبير عن اقرب منافسيه.

لم تتغير الكثير من الأمور على مستوى هدافي الليجا هذا الإسبوع حيث بقى ميسي في الصدارة ولويس سواريز في المركز الثاني وكريستيان ستواني في المركز الثالث وبنفس الرصيد.

هذا ولم يسجل ميسي أو سواريز أو ستواني أهداف جديدة في تلك الجولة الثالثة والعشرين بينما سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف جديد رغم خسارة فريقه اتليتكو مدريد بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.

وتمكن أيضا بورخا إيجلاسيس من تسجيل هدف مع فريقه إسبانيول ودخل شارليز دياز مهاجم وهداف فريق إيبار في المنافسة بقوة بالإضافة إلى وسام بن يدر الذي استعاد ذاكرة التهديف في تلك الجولة بعد غياب.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الليجا بعد نهاية الجولة الثالثة والعشرين:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 21 هدف

2- لويس سواريز (برشلونة) 15 هدف

3- كريستيان ستواني (جيرونا) 12 هدف

4- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) 11 هدف

5- وسام بن يدر (إشبيلية) 11 هدف

6- كريم بنزيمة (ريال مدريد) 10 أهداف

7- تشارليز دياز (إيبار) 10 أهداف

8- بورخا إيجلاسيس (إسبانيول) 10 أهداف

9- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) 10 أهداف

10- راؤول دي توماس (رايو فايكانو) 9 أهداف

#ميسي #الليجا

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