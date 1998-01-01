توخيل : نيمار مثل ميسي ورونالدو في سان جيرمان

وكالات / سما /

أكد المدرب الألماني توماس توخيل على أهمية تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تشكيلة فريقه باريس سان جيرمان ، وتؤثر التشكيلة في غيابه.

وتشهد قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غياب عدد من الركائز الأساسية على رأسهم نيمار والمهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني.

وقال توماس توخيل إن غياب نيمار عن باريس سان جيرمان لا يقل عن غياب نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في برشلونة ويوفنتوس.

وأضاف “لا أحد يمكنه تعويض غياب بول بوجبا عن تشكيلة مانشستر يونايتد عندما يصاب ، وكذلك الأمر بالنسبة لنيمار ، غيابه عن باريس مثل غياب ميسي ورونالدو عن برشلونة و يوفنتوس ، ولا يمكن إيجاد لاعبين مثله ومثل كافاني”.

وأضاف “نيمار من أكثر اللاعبين المؤثرين في قارة أوروبا ، والآن نفتقد عنصراً جديداً وهو كافاني ، لكني لا أريد وضع المزيد من الضغوطات على كيليان مبابي ، مهمته ليست تعويضهما بل عليه اللعب بثقة وحرية ، ويجب علينا مساعدته”.