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دوري الأبطال يعيد مورينيو إلى الشاشات

الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوري الأبطال يعيد مورينيو إلى الشاشات



وكالات / سما /

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، من العودة إلى الشاشات مجددا، لتحليل مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية, أن مورينيو سيقدم برنامجا خاصا على شاشتها لتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسيبث البرنامج، الذي يحمل اسم "في خط التماس مع جوزيه مورينيو"، كل أسبوعين، ويقدم تغطية لمنافسات دوري أبطال أوروبا بدءا من السابع من مارس المقبل.

وقال "سبيشال وان" في إعلان ترويجي للبرنامج جرى تصويره في ملعب لهوكي الجليد ونشرته المحطة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأتحدث عن كرة القدم في محطة روسيا اليوم، ماذا كنتم تعتقدون أني سأفعل؟".

وظهر مورينيو في ملعب لهوكي الجليد بضواحي "موسكو" هذا الشهر, عندما انزلق وسقط على الثلج بعد إجراء عملية إسقاط بين لاعبين.

#مورينيو #دوري الأبطال

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