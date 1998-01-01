مصرع 4 جنود اتراك في حادث سقوط مروحية عسكرية

انقرة /سما/

لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم، اليوم الاثنين، في حادث سقوط مروحية عسكرية بمنطقة تشكمه كوي بالشق الآسيوي من المدينة.

وأعلن علي يرلي قايا والي إسطنبول في تصريح صحفي، عن مقتل العسكريين الأربعة بعد تفقده موقع الحادث بمنطقة تشكمه كوي.

وأضاف: أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة 18.51 بالتوقيت المحلي، مشيرا الى أن اسباب سقوط المروحية لم تحدد بعد.

وأوضح والى اسطنبول، أن طواقم الإطفاء والإسعاف استجابت على الفور للحادث، وتم نقل العسكريين المصابين الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع: "لكن للأسف وفق المعلومات التي حصلنا عليها من مديرية صحة إسطنبول، فإن العسكريين الأربعة لقوا حتفهم".

وأردف علي يرلي قايا، أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية أخرى، معربا عن تعازيه للقوات المسلحة التركية.