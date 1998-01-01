سانا : قصف مدفعي إسرائيلي على عدة مواقع في القنطيرة

دمشق / وكالات /

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، عدة مناطقة في محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية، بقذائف مدفعية بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام السورية الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله إن "الهجوم طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، كما استهدف أحد المراصد في جباتا الخشب بالإضافة إلى منطقة تل الدرعية".

وذكرت "سانا" أن الجيش السوري "رفع الجاهزية إلى الحالة القصوى، واستنفر الوحدات المرابطة على حدود الجولان المحتل"، وأن "العدوان الإسرائيلي أسفر حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية فقط".

وأوضحت المصادر أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددا من الصواريخ من مواقعه في الجولان المحتل على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة في ريف القنيطرة".

وسقط عدد من الصواريخ التي أطلقت من مدفعية الاحتلال المتواجدة في مواقع في الجولان السوري المحتل على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة والأراضي الزراعية ضمن منطقة فض الاشتباك المتفق عليها ضمن اتفاقية عام 1974.

وأضحت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق 9 صواريخ باتجاه مزارع وأحراش المنطقة منزوعة السلاح (فض الاشتباك) بين الجيشين التي تشرف عليها قوات "أوندوف" الأممية.