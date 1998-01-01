صفقة القرن جاهزة وترامب راض عنها و5 مسؤولين فقط اطلعوا عليها

واشنطن / سما/

أوضح مسؤولان في الادارة الامريكية، اليوم الاثنين، إن المسودة النهائية لـ"صفقة القرن" انتهت و تمتد على نحو 175 إلى 200 صفحة، مؤكدين إن خمسة مسؤولين فقط اطلعوا عليها.

و قال المسؤولان، إن بلورة خطة السلام الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، "صفقة القرن" قد انتهت، وإنه تم إطلاعه على مضامينها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن "الخطة استكملت، والرئيس مسرور بشأن ثوابت الصفقة".

وبحسب التقرير، فإن ترامب اطلع مرات كثيرة على تفاصيل الخطة من قبل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الخطة لن تنشر قبل الانتخابات في إسرائيل، في التاسع من نيسان/ إبريل.

ونقل التقرير الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أميركي قوله "لا ننوي أن نفعل شيئا يهدد أمن إسرائيل".

ويذكر أنه من المقرر أن يصل كوشنر، خلال الأسبوع، إلى مؤتمر وارسو، للمشاركة في مباحثات بشأن عدة قضايا إقليمية، بينها ما تسمى "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن مشاركة كوشنر في القمة هي "فرصة جدية للإدارة الأميركية لتذكير حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سوف يعزز جهود الولايات المتحدة في لجم نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أنه من المقرر أن يزور كوشنر، سوية مع غرينبلات، 5 دول عربية خليجية في نهاية الشهر، وذلك لمناقشة "صفقة القرن" بهدف الحصول على دعم هذه الدول.