"إذا أراد الرئيس عباس أن ينتحر.. هذه ليست مشكلتنا"

ترجمة محمد بدر

قال وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت" إن منفذ عملية قتل المجندة الإسرائيلية في القدس قبل أيام، سيضاف إلى الأسرى الذين تدفع لهم السلطة الفلسطينية الأموال، مقابل تنفيذهم لعمليات ضد إسرائيليين، معتبرا أن ذلك يستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "بينيت" أن على رئيس وزراء الاحتلال أن يدعو لاجتماع استثنائي وعاجل للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، من أجل مناقشة تطبيق قانون الاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب استمرار السلطة في دفع رواتب الأسرى.

وأوضح "بينيت" أن لا مبرر لتخوف "الأذرع الأمنية الإسرائيلية" من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الاستيلاء على أموال الضرائب. وأضاف: "إذا أراد الرئيس عباس أن ينتحر، فلينتحر.. هذه ليست مشكلتنا"، بحسب ما نشرته القناة السابعة.