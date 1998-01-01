أبو الغيط: لا توافق بشأن عودة سوريا إالى الجامعة العربية

بيروت /سما/

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ، اليوم الاثنين، خلال زيارة لبيروت إنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سوريا إلى الجامعة.

وأضاف خلال زيارة لبيروت: ”أتابع بدقة شديدة جدا هذا الموضوع ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي الى اجتماع لوزراء الخارجية (العرب) يعلنوا فيها انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد“.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في نهاية مارس آذار في تونس.

وحول فرص إعادة سوريا إلى الجامعة، أشار أبو الغيط إلى أنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماعين قبل القمة.

وتابع: ”لكن المسألة ليس وقت، المسألة هي إرادة. المسألة هي توافق الدول فيما بينها... يجب لكي تعود سوريا أن يكون هناك توافق“.

وكانت جامعة الدول العربية قد جمدت عضوية الجمهورية السورية في عام 2011 عقب الاحداث التى جرت فيها.