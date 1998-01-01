البريج يتوج بطلا لدوري جوال بكرة اليد

الوسطى / سما /

توج الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد فريق نادي خدمات البريج بلقب بطولة دوري جوال بكرة اليد للعام الثاني على التوالي رغم هزيمته أمام نادي الصلاح في لقائهما بصالة سعد صايل بمدينة غزة، وحضر اللقاء د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، ومحمد العمصي الأمين العام المساعد، وجمال أبو يوسف رئيس الإتحاد، ود. أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمهندس محمد الشرفا ممثلا عن شركة جوّال، ورئيسي ناديي خدمات البريج والصلاح، وأعضاء الاتحاد وحشد جماهيري من مشجعي الفريقين.

وجاء تتويج البريج باللقب بعد اختتام لقاءاته متصدرا برصيد 22 نقطة، بالرغم من خسارة مواجهة الجولة الثانية عشرة والأخيرة، أمام وصيفه الصلاح، إلا أنه تمكن من الفوز بالدوري للمرة الثانية على التوالي.

وجاء اللقاء سريعا، وبادر البريج بالتسجيل عبر نائل أبو جبارة، إلا أن الصلاح تمكن من تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق عبد الله صبّاح وخالد ريّان هدفين، ليستمر الشوط سجالا، لكن لاعبي البريج كانوا الأفضل في الدقائق الأخيرة؛ لينتهي لمصلحتهم بنتيجة 16-14.

في الشوط الثاني وسع البريج فارق الأهداف إلى تسعة، وسط تألق واضح للاعبه يوسف صلاح الذي تمكن من إحراز 14 هدفا، وجاء عبد الله الدعالسة وله 7 أهداف ووصل الفارق لثمانية أهداف لمصلحة البريج، وفي الثلث الأخير استغل لاعبو الصلاح تراجع البريج، وركزوا على الهجمات السريعة عن طريق عبد الله المسلمي، ليتمكن الصلاح من حسم نتيجة الشوط الثاني في الدقيقة الأخيرة 17-14 عبر لاعبه أنور عبد الله لينتهي اللقاء بنتيجة إجمالية 31-30 ليسجل البريج هزيمته الأولى في البطولة.

وبدأت مراسم حفل الختام بالسلام الوطني تلاه عرض لفرقة الكشافة، وشكر أبو يوسف الحضور وعلى رأسهم د. أحمد أبو هولي، وشركة جوّال واللجنة الاولمبية وأعضاء ولجان الإتحاد، بالإضافة لجماهير اللعبة.

وأكد أبو يوسف سعي الاتحاد لاقامة مباراة فاصلة مع بطل دوري المحافظات الشمالية، وتمنى أن تكون بطولة الدوري الموسم القادم مختلفة، بداية من دعم جوال التي وعدت بالتوجه نحو زيادة مبلغ رعاية البطولة القادمة.

وتسلم خدمات البريج درع البطولة، وحصل الصلاح على ميداليات المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ونال لاعبو البريج محمود شعلان جائزة أفضل لاعب، وعبد الله الدعالسة لقب هداف البطولة بتسجيل 85 هدفا، ونجح محمود المبحوح في الفوز بلقب أفضل حارس، وذهبت جائزة أفضل مدرب للدكتور حسين أبو شرار مدرب نادي الصلاح، وتم تقديم دروع تكريمية لـ "جوال" والشرطة.

قاد اللقاء طاقم تحكيمي مكون من: سمير إسماعيل وإياد برهوم للساحة، والميقاتي سليمان أبو حسنين، والمسجل محمد خير الله.