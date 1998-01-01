كاسياس: كلاسيكو في نهائي دوري الأبطال؟ لسنا مستعدين لذلك

وكالات / سما /

أكد الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس لاعب نادي بورتو البرتغالي، على صعوبة مشاهدة كلاسيكو إسباني بين ناديي برشلونة وريال مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار إيكر كاسياس الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، إلى أن الجميع غير مستعد لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وريال مدريد، مؤكدًا على صعوبة حدوث ذلك.

وتحدث كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً: “الناس غير مستعدة لمشاهدة الكلاسيكو في نهائي دوري أبطال أوروبا، فلم يحدث مواجهة الفريقين في هذا الدور بعد ولا أعتقد أننا مستعدون لرؤية ذلك هذا الموسم”.

وأضاف: “لقد شاهدنا مباريات مثل الكلاسيكو في بطولات أخرى مثل كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت، ولكن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وريال مدريد سيكون صعباً للغاية”.

وأكمل: “رأينا من قبل ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وعدة مرات وليس مرة واحدة، ويمكنني مشاهدته مرة أخرى كهدف محتمل هذا الموسم، ولكن الكلاسيكو سيكون صعب ولكن من المؤكد أننا سنشاهده يوماً ما”.