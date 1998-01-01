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ساري يوضح سبب عدم مصافحة جوارديولا

الإثنين 11 فبراير 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يوضح سبب عدم مصافحة جوارديولا



وكالات / سما /

برر الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي موقفه من عدم مصافحة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد المباراة التي جمعتهما يوم أمس وانتهت بفوز ساحق للسيتيزنز بسداسية نظيفة.

وأثار ساري جدلاً واسعاً عقب نهاية المباراة بعد أن تجاهل جوارديولا الذي كان يتقدم لمصافحته، واستمر في طريقه إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وتدخل جيانفرانكو زولا مساعد ماوريزيو ساري بشكل سريع وقام بمصافحة بيب جوارديولا ليعفيه من الإحراج، لكن ذلك لم يكن كافياً لأن الأنظار كانت مسلطة على المدرب الإيطالي الذي تخلى عن روحه الرياضية بعد الهزيمة.

وأكد ساري عقب نهاية المباراة أنه لم يكن يلاحظ تقدم بيب جوارديولا نحوه، وكان ينوي مغادرة أرض الملعب سريعاً، وهو ما صرح به المدرب الإسباني أيضاً، فقد وضع العذر لمنافسه الذي تربطه به علاقة جيدة جداً.

وقال ساري عقب نهاية اللقاء “لا، لم أره في تلك اللحظة، سوف أراه بعد ذلك، كان الأمر مجرد صدفة، كنت أريد الذهاب لغرفة خلع الملابس”.

في المقابل صرح بيب جوارديولا ” تحدثت مع زولا منذ قليل، ماوريزيو ساري لم يراني، تجمعني معه علاقة طيبة، لذلك لا يوجد أي مشكلة”.

#ساري #جوارديولا

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