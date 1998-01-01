أفضل ماركات الملابس الرجالية 2019

وكالات / سما /

لا شك أن عام 2019 سوف يجعل أفضل ماركات الملابس الرجالية بشكل عام تدخل في أجمل نوع من أنواع الحروب والمنافسات الشرسة، وهي تلك المتعلقة بأناقة الرجل وطلته الخارجية، وذلك من أجل اكتساب ثقة أكبر شريحة ممكنة من الرجال وتأمين أكبر قدر ممكن من الأرباح بعد تلبية اتجاهات ورغبات أبناء الجنس الخشن المختلفة في الموضة، فمع بداية كل عام جديد تكتب شهادات ميلاد أو وثائق وفاة للمجموعات والكيانات العالمية المتضمنة لأسماء أفضل ماركات الملابس الرجالية.

وفي العام الجديد نجحت العديد من البراندات المختلفة، والتي سوف تتعرف عليها من خلال التقرير التالي في حجز أماكن مبكرة للغاية داخل قوائم أفضل ماركات الملابس الرجالية ولكن هذا لا يمنع أننا، وعلى امتداد العام الجاري، مازلنا في انتظار العديد من الأسماء اللامعة الأخرى لطالما تواجدت في قائمة أفضل ماركات الملابس الرجالية خلال الأعوام السابقة.

1-ماركة تمبرلاند-Timberland

لا تعد ماركة تمبرلاند-Timberland أحد أشهر وأفضل ماركات الملابس الرجالية داخل الولايات المتحدة فحسب بل هي من ضمن الأعرق في العالم فمنذ عام 1952 وتلك الشركة متخصصة في تقديم كل ما هو رائع من ملابس وأحذية ونظارات وساعات للرجل الذي يعتمد أسلوبه على الأناقة الذكورية القوية التي تستلهم تلك القوة من الطلة الكاجوال والبناطيل الجينز التي تعكس أسلوب ونمط الحياة الأمريكية.

2-ماركة اليكس -Alyx

لقد قدم ماتيو ويليامز مؤسس ماركة اليكس -Alyx إحدى أفضل الماركات الرجالية مع بداية العام الحالي مجموعة أنيقة للغاية مخصصة لخريف وشتاء 2019 اعتمدت بشكل مباشر على القطع الجلدية المختلفة من الملابس الجلدية الرجالية والتي شملت البدل الرجالية والبناطيل والسترات ذات التصاميم العصرية التي تتسم بالبعد الكبير عن الصورة النمطية لتصميم السترات الجلدية الرجالية المعتادة ولم يكتف ماثوو ويليامز بتقديم الملابس فقط ضمن مجموعة خريف وشتاء 2019 بل أيضاً ظهر العديد من الحقائب الجلدية الرجالية الفاخرة التي يبدأ سعرها من 400 يورو.

3-ماركة لويس فيتون-Louis Vuitton

بكل تأكيد تمثل ماركة لويس فيتون-Louis Vuitton إحدى أقوى وأفضل ماركات الملابس في عالم الموضة والأناقة، فالأمر لا يقتصر فقط على أفضل ماركات الملابس الرجالية لأن تلك العلامة التجارية تمتلك ماضياً مشرفاً وحاضراً أنيقاً، وبالطبع مستقبلاً مبهراً يجعلها دائماً ضمن الماركات التجارية الخارجة عن إطار المنافسة دائماً.

ولعل التنوع الكبير في التصاميم بين قطع الملابس المختلفة بجانب اعتماد تلك العلامة التجارية على استخدام كافة أنواع الأنسجة والأقمشة الفاخرة بجميع أنواعها هي إحدى نقاط القوة الكبيرة التي لطالما تميزت بها ماركة لويس فيتون-Louis Vuitton.

4-ماركة ملابس فيلا - Fila

في الحقيقة لم يتوقع أحد من المراقبين والمهتمين بمجال الموضة والأناقة الرجالية أن تأتي ماركة ملابس فيلا - Fila ضمن قائمة أفضل ماركات الملابس الرجالية، ولكن الحقيقة أن ما قدمته تلك العلامة التجارية الرياضية العريقة من ملابس رائعة تستلهم أناقتها من روعة تصاميم فترات التسعينات من القرن الماضي بأسلوب عصري ومتطور أذهل الجميع وخاصة الرجال الذين يفضلون ارتداء النمط الرياضي والمريح للملابس الرياضية التي لم تعد فقط مخصصة لممارسة التمارين الرياضية بل هي أحد أهم روافد ومجالات الموضة في الوقت الحالي.

وبجانب ماركة ملابس فيلا - Fila يجب ألا ننسى ذكر ماركاتي Champion أو Kappaالرائدتين في مجال إنتاج الملابس الرياضية الأنيقة لطالما لبت رغبات وتوجهات الرجال من مفضلي نمط الملابس الرياضية.

5-ماركة بالينسياغا-Balenciaga

النجاحات الكبيرة لماركة بالينسياغا-Balenciaga الفرنسية في مجال الموضة النسائية بما تشمله من حقائب وأحذية لم يمنعها من أن تكون ضمن أفضل ماركات الملابس الرجالية للعام الحالي؛ حيث اعتمدت المجموعة المقدمة من الماركة الفرنسية لخريف وشتاء 2019 بشكل أساسي على التصاميم الواسعة والمريحة من الملابس الرجالية بمختلف أنواعها سواء بالنسبة لقطع الهوديز أو السويت شيرت "Sweat Shirts" أو حتى بالنسبة للقطع الكلاسيكية الرجالية المتمثلة في البدل.