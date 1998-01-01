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الفنانة "نبيلة عبيد" تكشف سبب غيابها عن السينما

الإثنين 11 فبراير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة "نبيلة عبيد" تكشف سبب غيابها عن السينما



وكالات / سما /

كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن سبب غيابها عن السينما المصرية لسنوات طويلة، من خلال بيان نشرته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت نبيلة قائلة: "أسعى دومًا للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية، ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي".

وأضافت: "حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب".

يذكر أن آخر أفلام نبيلة عبيد في السينما هو فيلم "قصاقيص العشاق" مع المخرج سعيد مرزوق من 18 عامًا.

#نبيلة عبيد #السينما

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