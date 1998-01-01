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قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة بينهم فتية

الإثنين 11 فبراير 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الاثنين، 21 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم فتية.

وبين نادي الأسير، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم، وهم: أسيد محمد كعبية (25 عاماً)، وخالد مطيع هرشة، وعمران أيمن هرشة وكلاهما من بلدة قفين.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: أحمد غازي اغبارية، ومحمود علي السعدي، وعبد الله سعيد اغبارية.

ومن عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: مهدي عبد الجواد بدر (36 عاماً)، ورامي عيسى عاشور (35 عاماً)، والفتى وحيد سمير عادي (16 عاماً)، وياسر محمد الرجوب، وبدر محمد الحوامدة.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة من بلدة بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة وهم: زاهد مطر الريماوي (33 عاماً)، ومحمود ثلجي الخطيب (20 عاماً)، وتيم عوض الحاج (20 عاماً)، وأربعة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: إبراهيم حسن عجاج (14 عاماً)، وأحمد علي عيسى (18 عاماً)، وكريم محمد دعدوع (14 عاماً)، وإبراهيم هاني صومان (27 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن مواطنين اُعتقلا من بلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس وهما: رمزي حامد عويس، وزياد كمال عويس، علاوة على مواطن آخر اُعتقل من القدس وهو محمود عبد اللطيف (27 عاما).

#الاحتلال الاسرائيلي

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