صورة| عادل إمام يُحرج ممثلة سعودية شهيرة: انتي مين؟

وكالات / سما /

علقت الفنانة السعودية ريماس منصور على صورة نشرها رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ تجمعه بالفنان المصري عادل إمام على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: "طلبتك يا معالي الرئيس ودي أمثل معه أمنية".

وأعقبت ريماس تعليقها بتغريدة على حسابها ب "تويتر" تضمنت صورتها مع النجم المصري عادل إمام وكشفت عن حديث دار بينها وبينه جاء فيه:

" ريماس : متى نمثل مع بعض ياعادل؟

عادل: انتي مين !؟

ريماس : انا ممثلة مشهورة بالسعودية إسمي ريماس منصور

عادل : للأسف مابتابعش كتير مسلسلات خليجية

عادل :بتمثلي من زمان ياريماس؟

ريماس: من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية

عادل :حنشوف وإذا وافق تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض".





