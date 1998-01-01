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صورة| عادل إمام يُحرج ممثلة سعودية شهيرة: انتي مين؟

الإثنين 11 فبراير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة| عادل إمام يُحرج ممثلة سعودية شهيرة: انتي مين؟



وكالات / سما /

علقت الفنانة السعودية ريماس منصور على صورة نشرها رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ تجمعه بالفنان المصري عادل إمام على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: "طلبتك يا معالي الرئيس ودي أمثل معه أمنية".

وأعقبت ريماس تعليقها بتغريدة على حسابها ب "تويتر" تضمنت صورتها مع النجم المصري عادل إمام وكشفت عن حديث دار بينها وبينه جاء فيه:

" ريماس : متى نمثل مع بعض ياعادل؟
عادل: انتي مين !؟
ريماس : انا ممثلة مشهورة بالسعودية إسمي ريماس منصور

عادل : للأسف مابتابعش كتير مسلسلات خليجية
عادل :بتمثلي من زمان ياريماس؟
ريماس: من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية
عادل :حنشوف وإذا وافق تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض".



ممثلة

#عادل إمام #ممثلة

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