صور نادرة لأم كلثوم أثناء صلاة الغائب للرئيس "عبد الناصر"

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل صوراً نادرة للمطربة أم كلثوم أثناء الصلاة في عدة مواقف، لتنشر على نطاق واسع تزامناً مع ذكرى رحيلها الـ 44.

تظهر كوكب الشرق أم كلثوم في إحدى الصور وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة في تونس، واعتمدت على زي من التراث التونسي.

وفي صورة أخرى تظهر أم كلثوم وهي تؤدي صلاة الغائب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويبدو عليها الحزن الشديد معتمدة على ملابس الحداد السوداء.

أم كلثوم رحلت عن عالمنا يوم 3 فبراير عام 1975 بسبب مشاكل صحية، وشيعت جنازتها بشكل مهيب من مسجد عمر مكرم، حضرها الآلاف من محبيها.

ومن المعروف أن حياة أم كلثوم لم تكن سهلة أبداً، فقد بدأت حياتها الفنية من سن الطفولة، من خلال مشاركة والدها في الإنشاد الديني، وفي عام 1916 بدأت انطلاقتها عندما تعرفت على الشيخين زكريا أحمد وأبو العلا.

تعاونت أم كلثوم مع كبار الشعراء والملحنين لينتج عن هذا التعاون أجمل أغاني كوكب الشرق، التي مازالت محفورة في الذاكرة حتى يومنا هذا.

عانت أم كلثوم من مشاكل في الغدة الدرقية أدت إلى ارتدائها للنظارة السوداء بعد جحوظ عينيها، كما شكت من التهاب الكلى وسافرت على إثره إلى لندن من أجل العلاج، لتعلن الوفاة في عام 1975 بسبب قصور في القلب.