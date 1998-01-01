حاول شراء سيارة على الإنترنت.. فتلقى مفاجأة هائلة

وكالات / سما /

بينما كان دانيال فوكس يتصفح الإنترنت محاولا شراء سيارة ميني حدباء قديمة لم يخطر على باله أنه قد يتعثر بذكريات قديمة تعود إلى 25 عاما، وفقا لموقع "فوكس نيوز" الإخباري.

وكان دانيال، البالغ من العمر 36 عاما والمهووس بالسيارات القديمة، يتصفح موقع بيع السيارات المستعملة عندما وقع بصره على سيارة تقليدية قديمة شعر أنها مألوفة لديه.

فقد كانت السيارة التي شاهدها في الموقع شبيه إلى حد كبير مع سيارة جدته الراحلة التي اشترتها عام 1983 مقابل 535 دولار وظلت تملكها حتى وفاتها عام 1990.

ووفقا لدانيال فإن سيارة ميني التقليدية التي شاهدها على الإنترنت كانت تحتوي على عجلة القيادة نفسها التي كانت تستخدمها جدته، وكذلك نفس جهاز الراديو.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه تذكر آخر رقمين في لوحة السيارة، لكنه لم يكن متأكدا من أن الرقم على اللوحة هو نفس رقم لوحة سيارة جدته.

وباكتشاف كل ذلك، اتصل دانيال، من منطقة غريت غرانسدن في كامبريدج شاير، بالبائع على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات، فأصبح مدركا تماما أنها سيارة جدته المسروقة.

وقال دانيال إنه يتذكر كل الأوقات الجميلة التي قضاها يلعب في المقاعد الخلفية للسيارة عندما كان في سن السادسة، ولأنه لا يوجد فيها حزام أمان.

وتبين أن السيارة ظلت محفوظة داخل كراج في نورفلوك طوال 20 عاما، الأمر الذي ساعد في بقائها أصلية تماما لهذا النوع من السيارات.

ومع ذلك، لم يستعد دانيال السيارة لأنها مسروقة، فاضطر إلى شرائها "بمبلغ كبير"، رغم أنها كانت معطلة ولا تسير.

ويأمل دانيال في إصلاح "سيارة ميني" الحمراء الصغيرة، وإشراكها في مناسبات ذات علاقة بمرور 60 عاما على تصنيع هذه السيارات هذا العام.

وتلقى دانيال فوكس العديد من الدعوات من الجمعيات ذات العلاقة بالسيارات أو "مجتمع السيارات" بعد انتشار أنباء عثوره على سيارة العائلة المسروقة.