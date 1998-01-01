وزير المالية الإسرائيلي : سنقتطع رواتب الأسرى الفلسطينيين بضغطة زر

القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي "موشية كاحلون"، صباح اليوم الاثنين إن وزارته مستعدة للقيام باقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين بضغطة زر.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشاد كحلون بقانون اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية، ووصفه بالقرار الصحيح والعادل والأخلاقي، على حد زعمه.

و بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، رسالة رسمية إلى إسرائيل حول قرارها باقتصاص أموال الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال مقاصة السلطة الفلسطينية.

و قال حسين الشيخ وزير الشؤون، انه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت اسرائيل بخصم فلس واحد منها".

يذكر ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعهد امس الأحد، ببدء تنفيذ القانون الذي أقر في الكنيست مؤخرا بشأن خصم الأموال التي تدفع لعوائل منفذي العمليات من أموال الضرائب التي يتم جمعها للسلطة الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من الجدولة الخاصة بالأموال التي تصرف على عوائل منفذي العمليات بهدف بدء تنفيذها ليصبح القانون حيز التنفيذ.

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