الرئيس عباس في السعودية في زيارة تستغرق يومين

رام الله / سما /

يصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وقال سفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا في تصريح أوردته الوكالة الرسمية، إن الرئيس سيلتقي خلال زيارته، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويبحث معه الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وأضاف السفير الآغا أن الزيارة تأتي استمرارًا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات انهاء القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مواقف السعودية متقدمة دائما تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف خادم الحرمين الشريفين بإعلان اسم "قمة القدس" على "قمة الظهران"، والتبرع بـ150 مليون دولار للأوقاف الاسلامية في القدس، و50 مليون دولار للأونروا، يؤكد هذه المواقف المتقدمة.

يذكر ان مسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ قال إن "القيادة الفلسطينية مطمئنة تماماً للموقف السعودي الذي عبر عنه مراراً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وأضاف الشيخ لـ "الشرق الأوسط" اللندنية، أن "الالتزام السعودي تجاهنا كبير وقديم ومستمر ولم يتغير".

وأكد الشيخ، أن القيادة السعودية ملتزمة بالمبادرة العربية 2002 ولم توافق أبدا على أي تغيير فيها في أي وقت وتحت أي ضغط. وتابع: "لقد قالوا لنا علنا وفي الغرف المغلقة كذلك وحتى للأميركيين، إنهم ضد صفقة القرن طالما أنها غير مرضية للفلسطينيين ولا تجيب على أسئلة متعلقة بمستقبل القدس".

وأردف: "نقول إن ثقتنا مطلقة. ونعرف أن موضوع القدس خط أحمر بالنسبة للقيادة السعودية". ومضى يقول: «الموقف السعودي كان واضحاً في قمة الظهران. لا تطبيع قبل إقامة الدولة الفلسطينية ولا مساس بالقدس. ونحن مرتاحون ومطمئنون لهذا الموقف المعروف لدينا".

وكان الشيخ يعقب على الوثيقة الإسرائيلية المٌسربة حول رفض المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واصفا هذه الوثيقة بالنسبة للفلسطينيين بأنها تأكيد للمؤكد. وأضاف الشيخ وهو مقرب للغاية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "الوثيقة لا تحمل بالنسبة لنا أي جديد لأنها تأكيد المؤكد والثابت على موقف السعودية الداعم لفلسطين والقدس التي هي توأم مكة المكرمة".