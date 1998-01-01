دائرة شؤون اللاجئين توزع منحة الطالب الجامعي في مخيم المغازي

المغازي / سما /

وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطيني منحة الطالب الجامعي والمقدمة من الرئيس وتحت رعاية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي و بحضور مدير عام المخيمات د. عادل منصور وأعصاء اللجنة الشعبية في المخيم ومدراء دائرة شؤون اللاجئين وممثلي القوى الوطنية ووجهاء ومخاتير ورجال إصلاح وذلك في المركز الثقافي

وقال مازن موسى عضو اللجنة الشعبية بمخيم المغازي أنه جرى سحب القرعة لاختيار الأسماء ٣٠ الذين انطلقت عليهم المعايير مشيرا إلى أن عدد المتقدمين كان ٤٥٧ طالب حسب المعايير وبعد عمليات فرز وصل العدد إلى ٦٢ طالب انطبقت عليهم المعايير لمن هم اشد فقرأ