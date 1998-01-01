رونالدو يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة 23 من بطولة الدوري الإيطاليالتي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية وشهدت فوز جميع الكبار باستثناء نابولي الذي تعادل سلبياً مع فيورنتينا.

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيلة الأسبوع بعد قيادة يوفنتوس للفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وقدم بالمجمل مباراة ممتازة.

وحصل روما على حصة الأسد في مقاعد التشكيلة بتواجد 4 لاعبين، وذلك بفضل الفوز الساحق خارج الديار على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما مثل ميلان ثلاثة لاعبين بعد تغلبه على كالياري بنفس النتيجة أيضاً.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 23 من الكالتشيو على النحو التالي:-

حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو (تورينو)

خط الدفاع: دافيد كالابريا (ميلان) .. ماركو كابوانو (فروسينوني) .. فدريكو فازيو (روما) .. ألكسندر كولاروف (روما)

خط الوسط: لوكاس باكيتا (ميلان) .. فرانك كيسي (ميلان) .. أولا أينا (تورينو) .. ستيفان الشعراوي (روما)

خط الهجوم: إدين دجيكو (روما) .. كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)