  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل محمد صلاح ينضم للساخرين من مظهره الجديد.. واللاعب يعلق

الإثنين 11 فبراير 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل محمد صلاح ينضم للساخرين من مظهره الجديد.. واللاعب يعلق



وكالات / سما /

انضم رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، إلى مصاف الساخرين من المظهر الجديد للجناح الهجومي المصري.

وظهر صلاح بشكل جديد صباح اليوم، عندما نشر صورة له بعد حلاقة لحيته التي ظلت مميزة له عبر السنوات الماضية وتحديدا منذ انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى فيورنتينا الإيطالي.

وقال عباس عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية: “هل يعرف أحدكم منتج يساعد في سرعة نمو اللحية؟  بسرعة للغاية؟ يُفضل الرد فورا.. أسأل بشأن صديق”.

ورد محمد صلاح على تغريدة وكيله بنشر صورة وجه مندهش من أحد الأفلام الأجنبية.

يذكر أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، سخر بدوره من مظهر صلاح الجديد معتبرا أنه شخص جديد.

#محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية خانيونس الفاشلة

هولندا تعترف رسميا بالضفة وغزة مكاني ولادة في بلادها

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

صواريخ "إس-300" نصبت للتو في سوريا وصارت تشكل تهديدا لإسرائيل

ما قصة "الطفل الذئب" في الهند؟

أصوات غريبة تصدر من خزانة فتاة تكشف عن مفاجأة صاعقة!

اعتبرته تدخل خطير..نقابة الصحفيين ترفض فرض شروط جديدة على العمل الصحفي بغزة

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

قناة عبرية تزعم: المحادثات التي أجرتها حماس في مصر لم تلب رغباتها

داخلية غزة :استشهاد ضابط ومواطن في نفق برفح جنوب قطاع غزة

4

صو ر: "الإرباك الليلي" يعود على حدود غزة و مواجهات عنيفة مع الاحتلال

الرئيس عباس

الرئيس عباس يبعث برسالة تهديد رسمية لاسرائيل وهذا ما تناولته...

حماس

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بمصر وتتحدث عن مسيرات العودة وتشكيل الحكومة وملفات هامة