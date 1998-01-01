وكيل محمد صلاح ينضم للساخرين من مظهره الجديد.. واللاعب يعلق

وكالات / سما /

انضم رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، إلى مصاف الساخرين من المظهر الجديد للجناح الهجومي المصري.

وظهر صلاح بشكل جديد صباح اليوم، عندما نشر صورة له بعد حلاقة لحيته التي ظلت مميزة له عبر السنوات الماضية وتحديدا منذ انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى فيورنتينا الإيطالي.

وقال عباس عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية: “هل يعرف أحدكم منتج يساعد في سرعة نمو اللحية؟ بسرعة للغاية؟ يُفضل الرد فورا.. أسأل بشأن صديق”.

ورد محمد صلاح على تغريدة وكيله بنشر صورة وجه مندهش من أحد الأفلام الأجنبية.

يذكر أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، سخر بدوره من مظهر صلاح الجديد معتبرا أنه شخص جديد.