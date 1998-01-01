إدارة مانشستر يونايتد تقرر الإبقاء على سولشاير ونسيان بوتشيتينو

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن إدارة نادي مانشستر يونايتدقد قررت الإبقاء على النرويجي أولي جونار سولشاير كمدرب دائم للشياطين الحمر، والاستغناء عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبيرالحالي.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد قامت بتعيين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، بعد قرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر بسبب سوء النتائج.

ويتألق أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، حيث قاد اليونايتد حتى الآن 11 مباراة، فاز في 10، وتعادل في مباراة وحيدة، ونجح الشياطين الحمر في الوصول للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت بشكل جماعي استمرار أولي جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع اليونايتد.

والقرار أصبح شبه رسمي، ولكنه قد تنتظر إدارة الفريق الإنجليزي حتى نهاية هذا الموسم، كي تتعاقد بصفة دائمة مع سولشاير.

وأكملت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد قامت بالاستغناء تمامًا عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد تألق سولشاير مع الفريق.