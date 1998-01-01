فيديو.. مانشستر سيتي يهين تشيلسي ويخطف الصدارة من ليفربول

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً جداً بسداسية نظيفة على حساب ضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر لحساب الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا أداءاً متكاملاً هجومياً ودفاعياً، نجح به بالسيطرة على مجريات اللعب طوال المباراة واستحق النقاط الثلاث بهذه النتيجة الكبيرة.

واستطاع لاعبو مانشستر سيتي بالسيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى من بداية اللقاء، حيث فرضت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا أسلوبها سريعاً على حساب الضيف اللندني تشيلسي.

وبالفعل وبعد دقائق من بداية المباراة نجح مانشستر سيتي بافتتاح أهدافه مبكراً عن طريق الإنجليزي رحيم ستيرلينج بعد جملة مميزة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وقدم صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين تمريره ساحرة لزميله البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي مرر الكرة عرضية لزميله رحيم ستيرلينج الأخير الذي أسكن الكرة في شباك الحارس الإسباني كيبا بعد 4 دقائق من بداية اللقاء.

وواصل مانشستر سيتي ضغطته وسيطرته على مجريات المباراة بعد هدفه الأول المبكر عن طريق الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ليضيف السكاى بلوز الهدف الثاني سريعاً بصاروخية سيرجيو أجويرو.

واستغل سيرجيو أجويرو تمريرة زميله البلجيكي كيفين دي بروين أمام منطقة جزاء تشيلسي، ليسددها صاروخية رائعة لتسكن شباك الحارس الإسباني كيبا في زاوية مستحيلة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول.

وبعدها بخمس دقائق عاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وأحرز هدف مانشستر سيتي الثالث وهدفه الشخصي الثاني مستغلاً خطأ روس باركلي لاعب خط وسط تشيلسي الفادح.

وبعدها بخمس دقائق أخرى أنهى مانشستر سيتي المباراة تماماً بإحرازه هدف رابع في الدقيقة 25 عن طريق لاعب خط وسطه الألماني الكاى جندوجان لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على تشيلسي برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني نجح مانشستر سيتي إضافة هدفين آخرين عن طريق الأرجنتيني سيرجيو كون أجويرو الذي أكمل الهاتريك الخاص له بعد تسجيله هدف السيتي الخامس عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يكمل رحيم ستيرلينج سداسية مانشستر سيتي بهدف رائع في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، خطف مانشستر سيتي الصدارة من منافسه ليفربول مرة أخرى بفضل فارق الأهداف، حيث وصل رصيد نقاط السيتي إلى النقطة رقم 65 وهو نفس عدد نقاط الردز ولكن مع مباراة أقل لصالح كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

مانشستر سيتي : عدد النقاط 65 المباريات 27

ليفربول : عدد النقاط 65 المباريات 26