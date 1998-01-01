فيديو.. برشلونة يُواصل نتائجه المحبطة بالتعثر أمام بيلباو

وكالات / سما /

سقط نادي برشلونة، في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، لحساب فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة برشلونة تواجد ليونيل ميسي، الذي بدا وأنه غير جاهز بدنياً لخوض هذا اللقاء، كما قرر إرنستو فالفيردي الدفع بالبرتغالي نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب جوردي ألبا.

وأنقذ الألماني أندريه تير شتيجن، فريقه برشلونة من الخسارة في هذه المباراة، حيث نجح في إيقاف جميع الغارات التي شنها أصحاب الأرض في الشوط الأول على وجه الخصوص، ومنها تسديدة ماركيل سوسايتا.

وحاول برشلونة بدوره اقتناص هدف الانتصار، لكنه عانى كثيراً من بطء بناء الهجمات، هذا بالإضافة إلى أنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم، ما جعل مهمة الفريق الكتالوني تبدو صعبة ومعقدة.

وأكمل الفريق الباسكي المباراة بـ10 لاعبين، بعدما قام الحكم بطرد الظهير أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 90، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وبذلك، يكون برشلونة قد سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، ليفشل في الانفراد بالصدارة بفارق مريح عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وارتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى النقطة 51 في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، فيما يصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ13 مؤقتاً برصيد 26 نقطة.