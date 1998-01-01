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"هيئة الأسرى": تحسن مستمر على صحة الأسير المصاب أنس موسى

الإثنين 11 فبراير 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الاثنين، بأن الوضع الصحي للأسير الفتى أنس اسماعيل موسى ( 18 عاما) من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، والذي يقبع حاليا في مستشفى "شعار تصيدك" الاسرائيلي، آخذ بالتحسن المتواصل والاستقرار.

وقال عجوة، أن الاسير موسى كان قد أصيب مطلع الشهر الجاري برصاص الجيش الاسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة الخضر، وقد تم إجراء عملية جراحية له قبل عشرة أيام وأخرى مساء أمس، تم خلالها استئصال الرصاصتين وزراعة براغٍ بالقدم اليسرى.

وأضاف أنه من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية بـ"عوفر" للأسير موسى الأسبوع المقبل، وقد تعقد دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

#هيئة الأسرى

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