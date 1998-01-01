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"مراقب الدولة" الإسرائيلي يقرر فحص مشروع طائرة نتنياهو

الإثنين 11 فبراير 2019 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مراقب الدولة" الإسرائيلي يقرر فحص مشروع طائرة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قرر مكتب "مراقب الدولة" في إسرائيل، فحص وتدقيق بيانات الأموال المدفوعة لما عرف مؤخرًا بمشروع الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المكتب في رسالة وجهها لمكتب نتنياهو، ومجلس الأمن القومي، والجيش الإسرائيلي، والصناعات الجوية، أنه سيفحص كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطائرة، وتغيير الميزانية والطريقة التي تدير بها مختلف الهيئات المشروع.

ويأتي هذا القرار – بحسب القناة 12 العبرية – بسبب زيادة المصروفات المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة على هذا المشروع الذي يتم الحديث عنه ويشمل شراء وصيانة طائرة خاصة ستستخدم من قبل نتنياهو في الرحلات الخارجية.

وكانت تقدر القيمة الإجمالية منذ 5 أعوام بميزانية تصل إلى 175 مليون شيكل، فيما أصبحت الآن تصل إلى 580 مليون. حيث تم شراء الطائرة ويتم العمل على تطويرها حاليًا ليستخدمها نتنياهو، ولا زالت عملية ميزانيتها ترتفع رغم أنه لم يتم استخدامها حتى الآن.

ووافقت لجنة المالية في الكنيست في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على زيادة الإضافة الخاصة بميزانية الطائرة بتحويل 60 مليون شيكل جديدة.

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