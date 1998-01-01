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قناة عبرية تزعم: المحادثات التي أجرتها حماس في مصر لم تلب رغباتها

الإثنين 11 فبراير 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: المحادثات التي أجرتها حماس في مصر لم تلب رغباتها



القدس المحتلة / سما /

زعم الصحفي الإسرائيلي "غال بيرغر" من قناة "مكان"، أن حماس قررت تصعيد الصراع في القطاع تدريجيًا حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية وذلك من خلال وحدات الإرباك الليلي.

وادعى ان "المحادثات التي أجرتها حماس في مصر الأسبوع الماضي لم تلب رغباتها، والنتيجة هي حالة هشة بين غزة وإسرائيل".

من جانهبا أفادت "القناة 13 العبرية"، أنه خلال الساعات الليلة الماضية، سمع دوي انفجارات في غلاف غزة، مصدرها قنابل يدوية وعبوات متفجرة وألعاب نارية، ألقيت على قوات الجيش بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وقال مراسل القناة العبرية، "ألموغ بوكير" إن التوترات في الجنوب تعود، فحسبما وعدت حماس بإعادة تنظيم المسيرات الليلية من خلال "وحدات الإرباك الليلي"، بهدف استنزاف قوات الجيش الإسرائيلي والتصادم معها في منطقة السياج الأمني.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ذلك، جاء على خلفية التوتر والغضب داخل القطاع على "استشهاد" فلسطينيين يوم الجمعة على حدود القطاع، وأضافت "منذ الليلة عدنا إلى التظاهرات خلال الليل من جديد".

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