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الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة و يصادر أسلحة و آلاف الشواكل

الإثنين 11 فبراير 2019 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة و يصادر أسلحة و آلاف الشواكل



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال خلال الليل 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم مصادرة أسلحة آلية ومحلية الصنع من كفر عقب وضبط آلاف الشواكل من الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين فيما اعتقلت عددا من الشبان واقتحمت منازل.

وأضافوا، أن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من الشبان عرف منهم: أحمد بشر، وعبد الله سعيد غبارية، كما فتشت منازل أخرى عرف منها منزل المواطن محمد الرزي.

كما انتشرت قوات الاحتلال في المخيم الجديد وداهمت عدة منازل واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في ساحة المخيم وقرب كازية النفاع.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من زياد كمال عويس، ورمزي حامد عويس.

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