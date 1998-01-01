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طقس فلسطين : اجواء باردة وأمطار متفرقة

الإثنين 11 فبراير 2019 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء باردة وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار،و تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً،وخلال ساعات الليل المتأخرة يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط أمطار أحيانا فوق المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة
وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا
 

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