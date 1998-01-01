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الموساد يهرب عالم نووي إيراني ساعد في اغتيال زميل له

الإثنين 11 فبراير 2019 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد يهرب عالم نووي إيراني ساعد في اغتيال زميل له



لندن/وكالات/

استغلت بريطانيا أزمة اللاجئين لتهريب عالم نووي إيراني بمساعدة الموساد وال CIA الامريكي وال MI6 البريطاني من بلاده إلى بريطانيا.

وافادت صحيفة صاندي اكسبرس البريطانية ان العالم الايراني البالغ من العمر 47 عاما لديه معلومات تتعلق ببرنامج الاسلحة النووية الايرانية وانه كان ضالعا في عملية اغتيال عالم نووي ايراني اخر يدعى مصطفى احمد روشان الذي قتل بتفجير سيارته في طهران عام 2012 .

واضافت الصحيفة ان خطة تهريب العالم نفذت في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي وانه تم تهريبه الى تركيا ومن ثم الى فرنسا ومنها الى بريطانيا على ظهر زورق مطاطي مع 12 مهاجرا ايرانيا اخر 
وذكر انه تم استجواب العالم من قبل جهاز المخابرات البريطاني في لندن قبل توجهه على متن طائرة ركاب الى الولايات المتحدة .

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