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داخلية غزة :استشهاد ضابط ومواطن في نفق برفح جنوب قطاع غزة

الإثنين 11 فبراير 2019 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة :استشهاد ضابط ومواطن في نفق برفح جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

اكدت داخلية غزة ان طواقم الإنقاذ استخرجت فجر الاثنين، جثماني ضباط شرطة ومواطن من داخل نفق استهدفه الأمن المصري بقنابل الغاز على الحدود مع رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطن إياد البزم أن الضابط الرائد عبد الحميد عطا الله العكر (29 عاما)، استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن صبحي صقر أبو قرشين (28 عاماً) اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ.

وأضاف بأن أطقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن آخرَيْن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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