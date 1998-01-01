صحيفة بريطانية: الموساد قام بتهريب عالم نووي إيراني من بلاده إلى أمريكيا

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، أن مصادر في بريطانيا كشفت اليوم عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني من بلاده إلى بريطانيا عبر تركيا، وذلك بالتعاون مع جهازي ال CIA الأمريكي وال MI6 البريطاني.

قال موقع "مكان العبري"، نقلا عن صحيفة صاندي اكسبرس البريطانية، أن العالم الايراني البالغ من العمر 47 عاما لديه معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية.

وأضاف الصحيفة، أنه كان ضالعا في عملية اغتيال عالم نووي إيراني آخر يدعى مصطفى أحمد روشان، الذي قتل بتفجير سيارته في طهران عام 2012.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن خطة تهريب العالم نفذت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وأنه تم تهريبه إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا ومنها إلى بريطانيا على ظهر زورق مطاطي مع 12 مهاجرا إيرانيا آخرين.

وذكرت الصحيفة، أنه تم استجواب العالم من قبل جهاز المخابرات البريطاني في لندن قبل توجهه على متن طائرة ركاب إلى الولايات المتحدة.