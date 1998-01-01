النخالة يلتقي وزير الخارجية الايراني وهذا ما بحثاه..

بيروت /سما/

أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني ، اليوم الاحد، على استمرار دعم الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة لتیارات المقاومة الفلسطینیة في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء ظريف مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرض الطرفان في اللقاء الذی حضره السفیر الایرانی لدى لبنان محمد جلال فیروز نیا، آخر التطورات في الساحة الفلسطینیة والمنطقة.

من جانبه، اشاد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، بمواقف إیران المساندة لتطلعات فلسطین وشعبها.