  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يلتقي وزير الخارجية الايراني وهذا ما بحثاه..

الأحد 10 فبراير 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يلتقي وزير الخارجية الايراني وهذا ما بحثاه..



بيروت /سما/

أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني ، اليوم الاحد، على استمرار دعم الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة لتیارات المقاومة الفلسطینیة في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء ظريف مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرض الطرفان في اللقاء الذی حضره السفیر الایرانی لدى لبنان محمد جلال فیروز نیا، آخر التطورات في الساحة الفلسطینیة والمنطقة.

من جانبه، اشاد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، بمواقف إیران المساندة لتطلعات فلسطین وشعبها.

#زياد النخالة #حركة الجهاد #ايران #ظريف #بيروت #لبنان #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

الفيصل على قناة إسرائيلية والكشف عن مفاوضات اسرائيليّة مع الخليج منذ أكثر من ربع قرن

صواريخ "إس-300" نصبت للتو في سوريا وصارت تشكل تهديدا لإسرائيل

اعتبرته تدخل خطير..نقابة الصحفيين ترفض فرض شروط جديدة على العمل الصحفي بغزة

ما قصة "الطفل الذئب" في الهند؟

الأخبار الرئيسية

4

صو ر: "الإرباك الليلي" يعود على حدود غزة و مواجهات عنيفة مع الاحتلال

الرئيس عباس

الرئيس عباس يبعث برسالة تهديد رسمية لاسرائيل وهذا ما تناولته...

حماس

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بمصر وتتحدث عن مسيرات العودة وتشكيل الحكومة وملفات هامة

مهاجر

هولندا تعترف رسميا بالضفة وغزة مكاني ولادة في بلادها

معبر كرم ابو سالم

مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية خانيونس الفاشلة