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جيش الاحتلال ينفذ مناورة لوائية هي الأضخم من نوعها

الأحد 10 فبراير 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينفذ مناورة لوائية هي الأضخم من نوعها



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية،  أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تضم  سلاح المدرعات والهندسة والمدفعية والكلابة وسلاح الجو بالجيش، شاركت في المناورة اللوائية التي أجراها لواء جفعاتي هذا الأسبوع في شمال غور الأردن، حيث تدربت القوات في إطار مجموعة عمليات مشتركة وفي ظروف جوية قاسية.

وبحسب  صحيفة "إسرائيل اليوم"، حاكت المناورة العمليات القتالية المختلفة في المناطق اللبنانية بما في ذلك احتلال وتطهير بعض المناطق والاشتباك المباشر مع الأعداء وإخلاء الجرحى والمصابين تحت رشقات النيران وتحديات أخرى قد تواجهها القوات في ميدان المعركة.

بدوره، أوضح عوديد بسيوك قائد فرقة الفولاذ بالجيش الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن مناورة معقدة تعتبر الأولى من نوعها بالجيش الإسرائيلي.

وتابعت: قد تدرب لواء "جفعاتي" للمرة الأولى خلال المناورة على استخدام ناقلات الجند الجديدة التي بدأ بالتزود بها من نوع " نمر "، كما شاركت في هذا المناورة القوات الطبية واللوجستية وفرق الصيانة اللوائية، حيث حاكوا أساليب جديدة في إخلاء الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم، وطرق جديدة للحفاظ على خطوط الإمداد للقوات المناورة في عمق مناطق العدو خلال المعارك.

وأضافت الصحيفة العبرية، إلى جانب القوات البرية، أجرى سلاح الجو بالتزامن مع تدريبات القوات البرية مناورة جوية واسعة النطاق شاركت بها مروحيات البلاك هوك والأباتشي واليسعور وغيرها، حيث أوضح ضابط رفيع في سلاح الجو بأن هذه المناورة الأولى التي يشارك بها عدد كبير من القوات الجوية لدعم وإسناد القوات البرية المناورة على الأرض.

#جيش الاحتلال #الاحتلال الاسرائيلي

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