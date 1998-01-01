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وفد حماس يصل موسكو للمشاركة في جلسات الحوار

الأحد 10 فبراير 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس يصل موسكو للمشاركة في جلسات الحوار



غزة / سما /

وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس ، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك  لبحث عدد من الملفات الهامة بينها ملف المصالحة الفلسطينية .

ويضم وفد "حماس" كلا من: عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الدولية  موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران.

وقالت الحركة في تصريح عبر موقعها الرسمي ، إن الزيارة تهدف  إلى المشاركة في حوارات الفصائل الفلسطينية لمناقشة ملف المصالحة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أعلنت أن وفدها سيصل العاصمة الروسية  موسكو خلال الساعات المقبلة.

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