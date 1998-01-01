موقع عبري: وزارة الجيش الاسرائيلي تنشر للمرة الأولى أهدافها لعام 2019

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية نشرت كتاب خطط العمل السنوي الخاص بالوزارات الحكومية المختلفة، حيث تضمن هذا الكتاب الأهداف السنوية التي تسعى الوزارات المختلفة لتحقيقها خلال عام 2019.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الكتاب يتكون من 800 ورقة يحتوي في طياته على برامج عمل 26 وزارة في الحكومة الاسرائيلية 34، حيث تم نشر الكتاب بالرغم من اقتراب الانتخابات.

الجدير بالذكر أن وزارة الجيش شاركت للمرة الأولى في نشر جدول أعمالها السنوي الذي شرحت من خلاله الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة خلال عام 2019، حيث أوضحت الوزارة بأن ما دفعها لذلك ينبع من متطلبات الرقابة والشفافية، إلا أنه تم حجب أجزاء كبيرة من برامج عمل وزارة الجيش بسبب تصنيفها كمعلومات سرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن من بين الأهداف التي نشرتها وزارة الجيش لعام 2019 العمل على الحفاظ على مستوى التفوق التكنولوجي للجيش الاسرائيلي من خلال تطوير منظومات قتالية جديدة وحديثة وتعزيز الصناعات الأمنية الاسرائيلية، بالإضافة إلى حماية الجبهة الداخلية ورفع مستوى استعداداها لأوقات الطوارئ، ونقل قواعد الج