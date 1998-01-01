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صو ر: "الإرباك الليلي" يعود على حدود غزة و مواجهات عنيفة مع الاحتلال

الأحد 10 فبراير 2019 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صو ر: "الإرباك الليلي" يعود على حدود غزة و مواجهات عنيفة مع الاحتلال



غزة / سما /

استأنفت مجموعات من المتظاهرين مساء الأحد فعاليات "الإرباك الليلي" شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة وخزاعة جنوبه، بعد أن عُلقت فعالياتها في نوفمبر الماضي

وتجمع عدداً من الشبان قرب الحدود وأشعلوا الإطارات المطاطية تعبيراً عن حالة الغضب الشديد على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للأطفال في مسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوعية يوم الجمعة الماضية.

وتسمع انفجارات عنيفة  في منطقة أبو صفية، مشيراً إلى أن الانفجارات ناجمة عن عودة فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

فيما ذكر موقع حدشوت 24 العبري، بأن قنابل أنبوبية تلقى على قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الزائل شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أضرموا النار في إطارات السيارات.

ولفت الموقع العبري، بأن قوات الاحتلال رصدت شاباً فلسطينياً اقترب من السياج الزائل وبحوزته جسم مشبوه.

واطلق  جنود الاحتلال  الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان؛ ما أدّى لإصابة عدد منهم بالاختناق.


من جانبه اكد محمد الغول عضو لجنة مركزية في الجبهة الشعبية  ان هناك توافق في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة لعودة وحدة الارباك الليلي للعمل بشكل تدريجي ردا على جرائم الاحتلال".

ولفت الغول الى انه تم التوافق على ان يكون هناك تصعيدا تدريجيا ردا على جرائم الاحتلال.

وفيما اذا كان عودة الوحدات للعمل ستؤثر على تفاهمات مسيرات العودة قال الغول "نحن في الجبهة الشعبية لسنا جزءا من التفاهمات التي حصلت وننظر الى اننا في حالة اشتباك دائم ومفتوح مع الاحتلال بعيدا عن اي تفاهمات واتفاقيات سواء مع الاحتلال او اي اطراف خارجية".

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