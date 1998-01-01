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نشطاء هولنديون ينظمون فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة اوترخت الهولندية

الأحد 10 فبراير 2019 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء هولنديون ينظمون فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة اوترخت الهولندية



امستردام /سما/

نظم نشطاء ومؤيدون هولنديون في مدينة اوترخت الهولندية، اليوم الاحد، فعالية تضامنية مع حقوق شعبنا الفلسطيني، أقامتها مؤسسة "خيمة الامم التضامنية الفلسطينية" ، بمشاركة سفيرة فلسطين روان سليمان.

وأعرب داوود ناصر المسؤول عن خيمة الأمم، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، عن تقديره لجهود كافة المتضامنين والداعمين من الهولنديين لخيمة الأمم خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وقمع جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحقه.

وتضمن برنامج الفعالية العديد من ورشات العمل والفقرات الثقافية والاجتماعية التي تناولت القضية الفلسطينية، حيث دارت حلقات النقاش ما بين الحاضرين من الهولنديين المتضامنين مع قضيتنا، الذي بلغ عددهم أكثر من 200 شخص، من بينهم العديد من الذين قد زاروا وشاركوا في "خيمة الأمم" في فلسطين.

وشاركت مؤسسة "هويتي" الثقافية الفلسطينية في هذه الفعالية عبر تقديم عروض فنية وتراثية متميزة للدبكة الفلسطينية، إضافة الى تنظيم ورشة عمل لتعليم الدبكة للمشاركين الهولنديين، وعرض العديد من المنتوجات التراثية التي تعكس الهوية والتراث الفلسطيني، وكذلك العديد من المأكولات الشعبية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن خيمة الأمم هي مؤسسة ثقافية فلسطينية تضم مزرعة قرب مدينة بيت لحم، تستقبل سنويا العديد من المتطوعين والمتضامنين الأجانب، الذين يطلعون عن قرب على واقع حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما وتهدف المؤسسة الى مد الجسور بين الثقافات المختلفة، وتعزيز مفاهيم وقيم التعايش المشترك بين المتطوعين من كافة دول العالم باختلاف ثقافاتهم، إضافة الى نشاطات المؤسسة في تعزيز علاقة الانسان بارضه وتمسكه بهويته وتاريخه وتراثه.

#هولندا #الشعب الفلسطيني #وقفة تضامنية

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