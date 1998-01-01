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القبض على عميل خطير بغزة استغل قرابته لإتمام مهمة في 3 دقائق

الأحد 10 فبراير 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على عميل خطير بغزة استغل قرابته لإتمام مهمة في 3 دقائق



غزة / سما /

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية  في قطاع غزة قبل أيام، من إلقاء القبض على عميل وصفته بـ "عميل المهام الخاصة".

و حول ما سُمح بنشره من قبل الأجهزة الامنية، فإن العميل صاحب الرمز (13/07) قد فشل في إحدى أخطر مهامه، والتي تمثلت في إدخال "فلاش USB" لمدة 3 دقائق في حاسوب محمول "لاب توب" لأحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية.

وكان ضابط المخابرات الصهيوني قد أكد للعميل على ضرورة إتلاف الفلاش بعد إتمام المهمة، مبيناً له أن البيانات بداخل الحاسوب ستصله خلال 3 دقائق بمجرد اتصال الفلاش بالحاسوب.

ووفق اعترافات العميل، فإنه تلقى "الفلاش" من إحدى النقاط الميتة، التي يستخدمها الاحتلال للتواصل مع عملائه.

وكان العميل قد ارتبط بالمخابرات الاسرائيلية منذ عام 2009م، حيث تم إسقاطه خلال تلقيه اتصال من فتاة عرّفت عن نفسها باسم "شيرين" وكانت أوهمته أنها تتبع لمؤسسة تقدم مساعدات للمحتاجين.

#عميل #المخابرات الاسرائيلية #عميل المهام الخاصة #المقاومة الفلسطينية #وزارة الداخلية #غزة #قطاع غزة

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