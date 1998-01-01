دمشق: الخالدي يستقبل مدير الاونروا ويبحثان أوضاع الفلسطينيين

دمشق /سما/

استقبل محمود الخالدي السفير الفلسطيني في دمشق، اليوم الأحد، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في سوريا، محمد عبدي آدر، في مقر السفارة بدمشق .

وبحث الطرفان آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والعربي وعدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالشأن الفلسطيني وفي مقدمتها مخيم اليرموك.

وتحدثا عن صفقة القرن ومخاطرها على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، معتبرين أن تخفيض الدعم الأمريكي المقدم لميزانية الوكالة هو خطوة استباقية لإنهاء قضية اللاجئين.

وأشار الخالدي إلى آخر الجهود المبذولة فيه وآخر ما وصلت إليه اللجان المشرفة على إزالة الأنقاض، وأوضاع الفلسطينيين الذين تركوا المخيم إلى منطقة يلدا المجاورة للمخيم وقضاياهم المتعلقة بالتنقل والإقامة.

ووضع، آدر في صورة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان مع أبناء شعبنا بما فيها قطاع التعليم وما يتعرض له من اعتداءات متزايدة من أوامر هدم لعدد من المدارس واعتداءات على الطواقم التربوية والطلبة ومنع وصولهم إلى مدارسهم وما تتضمنه من مخاطر وتداعيات.