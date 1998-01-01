في زيارته الاولى بعد تشكيل الحكومة... ظريف يصل لبنان

بيروت /سما/

وصل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، إلى جمهورية للبنان، في زيارة هي الأولى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ظريف وصل مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، في زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يومين.

وتأتي زيارة الوزير الإيراني بعد أيام من تصريحات للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، قال فيها: "أنا صديق لإيران، ومستعد أن أجلب دفاعًا جويًا (من إيران) إلى الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل".

ومن المتوقع أن يجتمع ظريف مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك نظيره جبران باسيل.تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى لبنان، بعد أيام على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تواجه انتقادات لتوسع "حزب الله" فيها، الذي يعد ذراعًا لإيران في المنطقة.