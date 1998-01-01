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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

الأحد 10 فبراير 2019 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا االاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن السفر غدًا يوم الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة والحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (2/6).

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة التزامهم بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

#معبر رفح #غزة #قطاع غزة #المسافرين #مصر

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