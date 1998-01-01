  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ادعيس يسلم أجهزة تعليمية لمدرسة القبس للإعاقة البصرية

الأحد 10 فبراير 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس يسلم أجهزة تعليمية لمدرسة القبس للإعاقة البصرية



رام الله / سما /

سلم  يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، أجهزة تعليمية متنوعة لطلاب جمعية ومدرسة القبس للإعاقة البصرية، تشمل 60 جهازا خاصا بتعليم وتطوير المهارات التعليمية لدى الطلبة المكفوفين .

وأكد  ادعيس خلال حفل التوزيع، أنه سيتم خلال الشهر القادم توزيع مصاحف مكتوبة بلغة "برايل" على طلبة المدرسة ليتمكنوا من قراءة وحفظ القرآن الكريم .

وأعرب رئيس الجمعية حيان الادريسي عن شكره وتقديره لوزارة الاوقاف ودعمها الكبير لشريحة المكفوفين، متمنيا أن يستمر التعاون بين الأوقاف والجمعية مستقبلا.

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا ويتحدث عن المصالحة والحكومة الجديدة

كاظم الساهر يعلق على تغيير لقبه ويخاطب عشيرته

الأخبار الرئيسية

مهاجر

هولندا تعترف رسميا بالضفة وغزة مكاني ولادة في بلادها

الرئيس

الرئيس يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام ومراقبة الانتخابات الفلسطينية

معبر كرم ابو سالم

مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية خانيونس الفاشلة

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً