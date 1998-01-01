ادعيس يسلم أجهزة تعليمية لمدرسة القبس للإعاقة البصرية

رام الله / سما /

سلم يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، أجهزة تعليمية متنوعة لطلاب جمعية ومدرسة القبس للإعاقة البصرية، تشمل 60 جهازا خاصا بتعليم وتطوير المهارات التعليمية لدى الطلبة المكفوفين .

وأكد ادعيس خلال حفل التوزيع، أنه سيتم خلال الشهر القادم توزيع مصاحف مكتوبة بلغة "برايل" على طلبة المدرسة ليتمكنوا من قراءة وحفظ القرآن الكريم .

وأعرب رئيس الجمعية حيان الادريسي عن شكره وتقديره لوزارة الاوقاف ودعمها الكبير لشريحة المكفوفين، متمنيا أن يستمر التعاون بين الأوقاف والجمعية مستقبلا.