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هولندا تعترف رسميا بالضفة وغزة مكاني ولادة في بلادها

الأحد 10 فبراير 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تعترف رسميا بالضفة وغزة مكاني ولادة في بلادها



أمستردام /سما/

ذكر الموقع  الالكتروني للحكومة الهولندية، مساء أمس السبت، أنه بات بإمكان الفلسطينيين أن يسجلوا في السجلات المدنية الهولندية أنهم ولدوا إما في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت السجلات المدنية الهولندية تشير إلى المواطنين الهولنديين من أصل فلسطيني على أنهم من مواليد "إسرائيل"، ولاحقاً تم منحهم امكانية التخلي عن هذا استخدام "إسرائيل" واستبداله بمسمى "غير معروف".

ويعلل القرار المنشور على موقع الحكومة الهولندية، "بأن الأمم المتحدة ذكرت بشكل لا لبس فيه أن قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) هي للفلسطينيين، وخصوصاً ما تنص عليه اتفاقية أوسلو وغيرها، وبالتالي لا مشكلة قانونية بوضع تلك المناطق على السجلات".

وذكرت قناة "نوس" الهولندية على موقعها الإلكتروني أن القرار يأتي بعد أن رفع رجل هولندي من أصل فلسطيني دعوى ضد هولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالباً بحقه في التسجيل كفلسطيني المولد، بدلاً من إسرائيلي.

وستكون هذه الخانة الجديدة في لائحة البلدان حول العالم، متاحة للفلسطينيين المولودين بعد تاريخ 15 مايو 1948، إعلان قيام دولة إسرائيل، الذي يحيه الفلسطينيون كذكرى "النكبة".

 وكانت السلطات الهولندية لا تسمح للهولنديين من اصول فلسطينية ان يدونوا في السجلات الرسمية انهم مولودون في "فلسطين"، إلا انهم لن يضطروا قريبا الى اختيار "إسرائيل" أو "غير معروف" في الاشارة الى بلد الميلاد في السجل الأساسي في البلديات.

وهذا ما أكدته وزيرة الداخلية الهولندية كايسا أولونغيرين رداً على الأسئلة التي تلقتها من البرلمان الهولندي، ودعمها وزير الخارجية ريمون كنوبس.

ووفقاً للحالة القائمة حتى الآن، لا يمكن لأي شخص أن يسجل مكان ولادته إلا من بلد تعترف فيه هولندا.

#هولندا #قطاع غزة #الضفة الغربية #اسرائيل

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