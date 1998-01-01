اعتبرته تدخل خطير..نقابة الصحفيين ترفض فرض شروط جديدة على العمل الصحفي بغزة

غزة / سما /

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاحد، رفضها لإعلان المكتب الإعلامي الحكومي الذي يفرض شروط جديدة على العمل الصحفي في القطاع.

وأضافت: فقد فوجئ الجسم الصحفي اليوم بقيود جديدة من قبل الاعلام الحكومي بضرورة حصول الصحفي على بطاقة صادرة من مكتبه ، وتوعدت أنها ستمنع أي صحفي من اجراء أي مقابلات صحفية داخل المؤسسات الحكومية لمن لا يحمل بطاقة المكتب .

ودعت النقابة في بيانها، لوقف هذا الاجراء فوراً لانه يتعارض مع الحريات الاعلامية التي كفلتها القوانين واللوئح ، معتبرة أن هذا القرار تدخل في العمل الصحفي.

وطالبت النقابة، الأطر والمؤسسات الصحفية إلى اعلان موقف واضح من هذا الاجراء الذي يمثل خروجا عن مهام ووظائف تشكيل وزارة الاعلام الفلسطينية في تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية والصحفيين الأجانب .

وشددت نقابة الصحفيين، على أن البطاقة التي تصدرها هي البطاقة الوحيدة التي تؤكد عمل حاملها في العمل الصحفي في فلسطين، مطالبة كافة المؤسسات تسهيل عمل حامليها ومنع أي صحفي من الوصول إلى مصادر المعلومات التي يريدها، يعتبر تدخلاً خطيراً في حرية العمل الصحفي وانتهاكاً واضحاً للحريات الصحفية