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الاحتلال يجري عمليات بحث عن خطوط المياه المغذية للمسافر الشرقية ليطا

الأحد 10 فبراير 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مضخات المياه في قرية التواني شرق يطا لإغلاق المياه على المسافر الشرقية.

وقال رئيس مجلس قروي التواني محمد ربعي ، إن الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى التنظيم الإسرائيلي يرافقه جنود الاحتلال، داهموا غرف مضخات المياه في القرية، وعبثوا فيها وشرعوا بعمليات بحث عن خطوط المياه المغذية للمسافر الشرقية ليطا لقطعها ومنع وصول المياه للسكان.

بدوره، أوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور ، أن سلطات الاحتلال تهدف من عمليات البحث عن خطوط المياه المغذية للمسافر الشرقية ليطا وقطعها، تهديد وجود السكان ورعاة الأغنام والمزارعين بالمكان والعمل على تهجيرهم لإفراغ المنطقة من أهلها وبسط السرطان الاستيطاني على كافة المناطق.

#الاحتلال

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