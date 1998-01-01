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كتلة الصحفي الفلسطيني تعبر عن تضامنها مع قناة القدس

الأحد 10 فبراير 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عبرت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم الأحد، عن حزنها لما آل إليه مصير قناة القدس الفضائية والزملاء العاملين فيها والتي صدر قرار بإيقافها عن البث بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بها خلال السنوات الماضية.

وأكدت الكتلة في بيانٍ صحفي، أن قناة القدس وبعد أكثر من عقد على انطلاقتها تعتبر صرحا إعلاميا عربيا يعبر عن ضمير القدس وقضايا أمتنا.

ودعت، إدارة القناة لإعادة النظر ملياً في قرار إيقاف فضائية القدس عن العمل لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة تتعلق بالرواية والرسالة والمحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وأكدت على ضرورة إعادة البث للقناة بالسرعة الممكنة، كما أننا نطالب أحرار أمتنا العربية والاسلامية بالعمل الحثيث عن توفير الدعم المالي للحفاظ على استمرار المؤسسة الاعلامية الفلسطينية في اداء رسالتها في مواجهة الرواية الصهيونية والعنصرية.

وعبرت كتلة الصحفي في ختام البيان، عن تضامننا مع الزملاء الاعلاميين العاملين في القناة.

#قناة القدس

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